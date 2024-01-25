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Пятерых хоккеистов сборной Канады обвинили в изнасиловании

The Globe and Mail: игрокам сборной Канады предъявят обвинения в изнасиловании

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2018.worldjunior.hockey

Пятеро игроков, выступавших за молодежную сборную Канады на чемпионате мира 2018 года, должны явиться в полицию Лондона (Онтарио), где им предъявят обвинения в сексуальном насилии. Об этом сообщает The Globe and Mail.

По информации источников издания, хоккеисты изнасиловали женщину в номере отеля в июне 2018 года, сразу после чествования национальной команды за победу на МЧМ.

Изначально расследование полиции было закрыто без предъявления обвинений в феврале 2019 года. В апреле 2022 года неназванная женщина подала иск против Федерации хоккея Канады (Hockey Canada), юниорской Канадской хоккейной лиги (CHL) и восьми игроков, требуя от них в качестве компенсации $3,55 млн.

Примечательно, что одними из игроков молодежной сборной Канады 2018 года были форвард «Калгари Флэймз» Диллон Дюбе и голкипер «Филадельфии Флайерз» Картер Харт. Обоим недавно предоставили бессрочные отпуска в своих клубах.

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