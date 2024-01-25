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Иностранный футболист заявил, что его сильно удивила Москва

Чилийский форвард ЦСКА Давила назвал Москву невероятным городом

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ЦСКА

Футболист ЦСКА и сборной Чили Виктор Давила заявил в интервью «Спорт-Экспрессу», что Москва поразила его уровнем комфорта.

«В бытовом плане я очень доволен. Москва сильно удивила меня и мою семью. И уровень комфорта в городе очень помог мне в адаптации. Когда семья с тобой, когда она быстро привыкает и получает удовольствие от жизни в городе, то и тебе становится легче тренироваться и играть. Ведь чувствуешь себя максимально комфортно и спокойно», — заявил форвард.

По словам чилийца, Москва входит в топ-3 городов мира, которые он посещал. «Это невероятный город!» — добавил он.

Давила перешел в ЦСКА летом 2023 года. В текущем сезоне нападающий провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) 11 матчей, отметившись тремя забитыми мячами и одной результативной передачей.

После 18 матчей РПЛ ЦСКА, набрав 28 очков, делит седьмое место с казанским «Рубином». «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером, набрав 38 очков. На второй строчке расположился петербургский «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает московское «Динамо» (32 очка).

Ранее Давила выразил недовольство своим положением в команде.

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