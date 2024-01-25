Роднина: ничего хорошего от Запада ждать нельзя

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Государственной думы Ирина Роднина отреагировала на слова экс-тренера «Оренбурга» Иржи Ярошика, заявившего, что после работы в России ему будет сложно трудоустроиться на родине в Чехии или за границей. Своим мнением она поделались со «Спорт-Экспрессом».

«Мы уже давно должны перестать удивляться. Правильно или неправильно — мы что, живем в идеальном мире? Мне кажется, уже давно пора привыкнуть, что ничего хорошего от Запада ждать нельзя», — заявила Роднина.

Ярошик в качестве футболиста выступал в России за ЦСКА и самарские «Крылья Советов». В составе московского клуба он стал чемпионом России в 2003 году, а также выиграл Суперкубок страны в 2004 году. После выступлений за английские «Челси», «Бирмингем» и шотландский «Селтик» чех вернулся в Россию и подписал контракт с «Крыльями».

В 2023 году Ярошик возглавил «Оренбург». Через два месяца он покинул команду по семейным обстоятельствам. Стоит отметить, что жена чешского тренера является сестрой российского игрока «Ахмата» Антона Швеца.

Ранее Ярошик назвал перебором протесты Чехии против России.