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Самый дорогой игрок покинет клуб РПЛ

«Зенит» согласился отпустить Вендела в бразильский «Ботафого», Семак против

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Александр Гальперин/РИА Новости

Полузащитник петербургского «Зенита» Вендел может перейти в «Ботафого» в ближайшее время. Об этом сообщает Globo Esporte.

Как утверждает издание, «Зенит» согласился отдать полузащитника Вендела в аренду с правом выкупа. Сам бразилец рассчитывает вернуться на родину и убедил клуб рассмотреть предложение. До этого «Зенит» был согласен только на продажу. Отмечается, что главный тренер команды Сергей Семак выступает против ухода лидера.

Вендел выступает за «Зенит» с осени 2020 года. В текущем сезоне бразильский полузащитник провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) 16 матчей, отметившись четырьмя забитыми мячами и пятью результативными передачами. Стоит отметить, что перед стартом сезона бразилец уже хотел покинуть «Зенит». Его возвращение в Россию затянулось, он пропустил начало тренировочного сбора.

После 18 туров РПЛ «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером, набрав 38 очков. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка).

Ранее сообщалось, что лидер РПЛ может усилиться испанским вингером.

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