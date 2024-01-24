Стало известно, почему Калинская проиграла в четвертьфинале Australian Open

Знаменитый в прошлом теннисист Андрей Ольховский, победитель двух турниров АТР в одиночном разряде, а также экс шестая ракетка мира и полуфиналист Australian Open в парном разряде, в комментарии для «Газеты.Ru» рассказал, что россиянке Анне Калинской не хватило физической формы для победы в четвертьфинале над китаянкой Цинвэнь Чжен.

«Считаю, выступление Калинской – неожиданное. Это удача плюс сложился уровень тенниса, который она показала. Он был достаточно высоким. А сегодня просто не хватило физики. Полтора сета отыграла, а потом вторую половину второго и третий уже не двигалась, плохо двигалась. И у китаянки было ощутимое преимущество. Не знаю, с чем это связано. Может быть, забились ноги, может быть травма какая-то – видел, потягивала ногу. Сложно судить, когда не знаешь, что происходит», — отметил Ольховский.

25-летняя Калинская приехала на Открытый чемпионат Австралии в ранге 75-я ракетки мира и стала главным открытием в женском одиночном разряде, дойдя до четвертьфинала, где уступила 21-летней китаянке Чжен, 15-й теннисистке планеты – 7:6(4), 3:6, 1:6.

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