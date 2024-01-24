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Глава Hardcore Fighting рассказал о состоянии выпавшего с балкона бойца ММА

Боец Зайналов находится в стабильном состоянии после падения с десятого этажа

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Ударник/YouTube

Боец ММА Магомед Зайналов, выпавший с балкона, находится в стабильном состоянии. Об этом «Газете.Ru» сообщил глава лиги поп-ММА Hardcore Fighting (проводит бои по смешанным боевым искусствам между непрофессионалами), боец Анатолий Сульянов.

«В целом все хорошо. Состояние стабильное. И лига, и менеджмент спортсмена оказывают всю необходимую, в том числе и финансовую помощь Магомеду Зайналову и его семье», — сказал Сульянов.

Магомед Зайналов по прозвищу Веном оказался в реанимации после падения с десятого этажа. Его менеджер сообщил, что у бойца переломы ног и таза.

Причиной падения, по данным Mash, стал кот, которого спортсмен пытался спасти. Напуганное животное выскочило на балкон, а потом оказалось на водостоке. Потянувшись за ним, Зайналов сорвался и упал.

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