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Дарья Карпина рассказала о влиянии мужа на переезд семьи в Эстонию

Карпина о переезде в Эстонию: это наше с мужем совместное решение

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Дарья Карпина, жена наставника сборной России и «Ростова» Валерия Карпина, заявила, что супруг давно в курсе решения о возвращении в Эстонию. Ее слова передает Sport24.

«Да мы всегда об этом говорили на протяжении многих лет, что собираемся жить в Эстонии, где живут все наши близкие и родня. Почему сейчас это вызвало такой ажиотаж? Средняя дочь идет через год в школу, нужно готовиться.

Это — наше совместное решение. Будем приезжать к папе с девочками, как мы делаем сейчас. Мы и сейчас не чаще видимся с его разъездами с «Ростовом» на поездах и матчами сборной», — сказала Карпина.

У Дарьи есть дочь Анита от первого брака. С Валерием Карпиным девушка познакомилась в 2015 году. В июне 2017 года они сыграли свадьбу. В сентябре 2018 года у них родилась дочь Дарья. В апреле 2020-го у Карпиных появилась еще одна девочка, Александра. Оба супруга имеют гражданство Эстонии.

В июле 2021 года Карпин, будучи главным тренером «Ростова», возглавил сборную России. Изначально он планировал совмещать работу в национальной команде и в «Ростове», но в начале августа он объявил, что принял решение сосредоточиться на сборной, после чего покинул клуб. После отстранения сборной России он снова стал совмещать две должности.

Ранее был назван самый русский клуб Москвы.

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