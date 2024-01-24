Дарья Карпина рассказала о влиянии мужа на переезд семьи в Эстонию

Дарья Карпина, жена наставника сборной России и «Ростова» Валерия Карпина, заявила, что супруг давно в курсе решения о возвращении в Эстонию. Ее слова передает Sport24.

«Да мы всегда об этом говорили на протяжении многих лет, что собираемся жить в Эстонии, где живут все наши близкие и родня. Почему сейчас это вызвало такой ажиотаж? Средняя дочь идет через год в школу, нужно готовиться.

Это — наше совместное решение. Будем приезжать к папе с девочками, как мы делаем сейчас. Мы и сейчас не чаще видимся с его разъездами с «Ростовом» на поездах и матчами сборной», — сказала Карпина.

У Дарьи есть дочь Анита от первого брака. С Валерием Карпиным девушка познакомилась в 2015 году. В июне 2017 года они сыграли свадьбу. В сентябре 2018 года у них родилась дочь Дарья. В апреле 2020-го у Карпиных появилась еще одна девочка, Александра. Оба супруга имеют гражданство Эстонии.

В июле 2021 года Карпин, будучи главным тренером «Ростова», возглавил сборную России. Изначально он планировал совмещать работу в национальной команде и в «Ростове», но в начале августа он объявил, что принял решение сосредоточиться на сборной, после чего покинул клуб. После отстранения сборной России он снова стал совмещать две должности.

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