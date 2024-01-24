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Игрок ЦСКА выразил недовольство своим положением в команде

Давила: меня не устраивает нынешний статус в ЦСКА

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Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Чилийский вингер ЦСКА Виктор Давила рассказал о недовольстве своим текущим положением в российской команде. Его слова передает «Спорт-экспресс».

«Доволен ли игровым временем? Конечно, нет. Я не сыграл ни одного полного матча в первой части сезона. Если суммировать все сыгранные минуты и поделить на 90, не выйдет даже пяти полных игр. При этом у меня пять результативных действий.

Разумеется, мои ожидания от трансфера в ЦСКА были иными. Я рассчитывал, что буду играть больше, что стану важным игроком для команды. Меня не устраивает нынешний статус», — сказал Давила.

Давила перешел в ЦСКА летом 2023 года. В текущем сезоне чилиец провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) 11 матчей, отметившись тремя забитыми мячами и одной результативной передачей. Он не провел ни одного матча полностью.

После 18 матчей РПЛ ЦСКА, набрав 28 очков, делит седьмое место с «Рубином». «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером, набрав 38 очков. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка).

Ранее игрока «Сочи» назвали легендой РПЛ.

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