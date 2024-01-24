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Муравьева: если вам кажется, что мой характер нормальный, вы просто меня не знаете

Фигуристка Муравьева заявила, что у нее странный характер

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Александр Вильф/РИА Новости

Фигуристка Софья Муравьева рассказала о своем характере. Ее слова передает Sport24.

«Мой характер? Странный. Почему? Потому что он странный, ха-ха. То такой, то сякой. Какой-то очень странный. Если вам кажется, что он нормальный, вы просто меня не знаете. Мой характер настолько разный, что его невозможно описать. Настроение часто меняется», — сказала Муравьева.

Софья Муравьева тренируется под руководством Евгения Плющенко. В сезоне-2023/24 она стала обладательницей серебряной медали на чемпионате России, уступив только Аделии Петросян. Также в ее активе одна победа на этапе Гран-при России.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Так Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил атлетов обеих стран от соревнований. Последним крупным турниром для россиян стали Олимпийские игры в Пекине в феврале 2022 года.

Ранее фигурист Галлямов назвал приемлемым выступление под нейтральным флагом.

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