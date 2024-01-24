Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В ОКР заявили, что возвращение россиян на международную арену будет происходить через Азию

Поздняков: через Азию будет происходить возвращение России на международную арену

close
100%
РИА Новости

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал о возвращении российских спортсменов на международную арену. Его слова передает РИА Новости.

«Проекты, которые реализует Приморский край являются очень весомыми спортивными событиями. «Дети Азии», которые прошли с большим успехом, стали эталоном подобного рода проведения спортивных мероприятий. Через Азию и через азиатские регионы будет происходить возвращение России на международные соревнования. Во-вторых, возвращение российского спорта будет происходить через детско-юношеский спорт», — сказал Поздняков.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

В 2023 году в организации сообщили, что российские атлеты будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения», для участия в Играх в Париже. До соревнований будут допущены те российские спортсмены, которые смогут пройти квалификацию в своих дисциплинах.

Ранее сообщалось, что Ласицкене не может смириться с невозможностью вновь выступить на Олимпиаде.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами