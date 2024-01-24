Стал известен соперник Медведева в полуфинале Australian Open

В четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) немец Александр Зверев обыграл представителя Испании Карлоса Алькараса со счетом 6:1, 6:3, 6:7, 6:4. Продолжительность встречи составила 3 часа и 6 минут.

В полуфинале Зверев сыграет с первой ракеткой России Даниилом Медведевым. Россиянин в четвертьфинале одержал победу над польским теннисистом Хубертом Хуркачем со счетом 7:6, 2:6, 6:3, 5:7, 6:4. Во втором полуфинале встретятся серб Новак Джокович и итальянец Янник Синнер, который ранее обыграл Андрея Рублева.

В рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP) лидировать продолжает серб Новак Джокович (11 055 очков). Вторым идет испанец Карлос Алькарас, набравший 8855 очков. Тройку замыкает Даниил Медведев (7555 очков). Пятым идет Андрей Рублев (5010 очков). Александр Зверев расположился на шестом месте (4275 очков).

Действующим чемпионом турнира является Новак Джокович, который в финале 2023 года обыграл греческого теннисиста Стефаноса Циципаса.

Ранее последняя россиянка вылетела с Australian Open.