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Прокуратура запросила 9 лет тюрьмы для нападающего «Спартака»

Нидерландская прокуратура запросила 9 лет тюрьмы для Квинси Промеса

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Прокуратура Нидерландов запросила для нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса девять лет тюремного заключения в качестве наказания по делу о контрабанде наркотических веществ. Об этом сообщает издание ad.nl.

В ходе судебного заседания, которое проходит 24 января в Амстердаме, сторона обвинения потребовала признать нидерландского форварда виновным и назначить футболисту реальный тюремный срок.

В настоящий момент Промес находится на территории ОАЭ вместе со «Спартаком», где клуб проводит первые учебно-тренировочные сборы в 2024 году.

Промес выступает за «Спартак» с февраля 2021 года. Это его уже второе пришествие в команду. Он играл за красно-белых с 2014 по 2018 год. В сезоне-2016/17 голландец в составе команды стал чемпионом России.

В текущем сезоне Промес сыграл в Российской премьер-лиге (РПЛ) 17 матчей, в которых забил шесть мячей и отдал шесть результативных передач.

Ранее сообщалось, что прокуратура Нидерландов не добилась экстрадиции Квинси Промеса.

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