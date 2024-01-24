Жена Карпина вместе с дочерью переезжает в Эстонию

Дарья Карпина, супруга главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина, в своих социальных сетях объявила о возвращении в Эстонию предстоящим летом.

По ее словам, отъезд из России связан с тем, что осенью дочерям предстоит пойти в школу.

«Мы всегда жили в Эстонии, просто временно жили в Ростове в связи с работой мужа. Теперь девочки выросли, надо готовиться к школе, плюс Анита уже год живет без нас. Поэтому возвращаемся обратно, летом насовсем, в Таллин. Детям там проще будет выучить язык», — написала Карпина.

С Валерием Карпиным девушка познакомилась в 2015 году. В июне 2017 года они сыграли свадьбу. В сентябре 2018 года у них родилась дочь Дарья. В апреле 2020-го у Карпиных появилась еще одна девочка, Александра.

В июле 2021 года Карпин, будучи главным тренером «Ростова», возглавил сборную России. Изначально он планировал совмещать работу в национальной команде и в «Ростове», но в начале августа он объявил, что принял решение сосредоточиться на сборной, после чего покинул клуб. После отстранения сборной России он снова стал совмещать две должности.

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