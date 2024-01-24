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Названо самое важное изменение в игре Медведева на Australian Open

Теннисистка Пивоварова: Медведев стоял ближе на приеме, так как Хуркач высокий

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Tracey Nearmy/Reuters

Бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова в беседе с «Газетой.Ru» отметила важное изменение в игре Даниила Медведева на приеме мяча во время полуфинального матча Australian Open против Хуберта Хуркача.

Российский теннисист победил польского спортсмена со счетом 7:6 (7:4), 2:6, 6:3, 5:7, 6:4.

«Очень много было обсуждений по поводу приема Даниила — обычно он стоит очень далеко, но в матче с Хуркачем стоял гораздо ближе. Даня не стал раскрывать эту тайну, но он уже заранее знал, что в игре с Хуркачем будет стоять ближе в корте, потому что польский теннисист очень высокий и подает под 225 км/ч. Из-за этого мяч летит очень высоко, не опускается, так что нет смысла стоять настолько далеко на приеме. Это изменение в приеме Медведева заметили все любители тенниса», — сказала Пивоварова.

Согласно графике в трансляции матча, Медведев стоял в двух метрах за задней линией на первой подаче Хуркача, а также занимал позицию на самой линии — на второй подаче поляка.

В предыдущих четырех раундах Australian Open Медведев вставал гораздо дальше: в среднем он занимал позицию в шести метрах за задней линией (при первой подаче соперника), либо в четырех метрах за задней линией (при второй подаче).

Ранее была названа главная причина победы Медведева над поляком на Australian Open.

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