Стало известно, какое послание оставил Медведев после выхода в полуфинал Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев после победы над поляком Робертом Хуркачем и выходом в полуфинал Australian Open — 2024 заявил, что хочет выспаться. Послание с этим текстом он оставил на камере.

«Просто хочу поспать сейчас», — написал третья ракетка мира.

Встреча между Медведевым и Хуркачем прошла в Мельбурне на «Род Лэйвер Арене», продлилась 4 часа 2 минуты и завершилась со счетом 7:6, 2:6, 6:3, 5:7, 6:4 в пользу третьей ракетки мира.

По ходу игры Медведев допустил 10 двойных ошибок, сделал 10 эйсов и выиграл 61% мячей с первой подачи, реализовав также четыре брейк-пойнта из девяти. Его оппонент совершил пять двойных ошибок, исполнил 16 подач навылет, выиграл пять брейковых очков из 15 и взял 66% мячей с первой подачи.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.

За выход в финал Медведев поспорит с победителем пары Александр Зверев — Карлос Алькарас. Эта игра пройдет 24 января и начнется не ранее 12:45 мск.

Ранее Даниил Медведев назвал себя уничтоженным после выхода в полуфинал Australian Open.