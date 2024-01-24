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Теннисист Медведев: я просто уничтожен

Медведев назвал себя уничтоженным после выхода в полуфинал Australian Open

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Tracey Nearmy/Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев после победы в полуфинале Australian Open — 2024 над поляком Хубертом Хуркачем заявил, что испытывал трудности с физической готовностью уже после второго сета.

«Я просто уничтожен. Уже в конце второго сета у меня не то что кончились силы, но было тяжело физически. Думал, что нужно как-то цепляться. Но он играл очень хорошо. В четвертом сете не хватило концентрации, и я просто старался выкладываться. Я рад, что смог добиться победы. И мне очень понравился матчбол», — заявил россиянин.

Встреча между Медведевым и Хуркачем прошла в Мельбурне на «Род Лэйвер Арене», продлилась 4 часа 2 минуты и завершилась со счетом 6:7, 6:2, 6:3, 5:7, 6:4 в пользу третьей ракетки мира.

По ходу игры Медведев допустил 10 двойных ошибок, сделал 10 эйсов и выиграл 61% мячей с первой подачи, реализовав также четыре брейк-пойнта из девяти. Его оппонент совершил пять двойных ошибок, исполнил 16 подач навылет, выиграл пять брейковых очков из 15 и взял 66% мячей с первой подачи.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.

Ранее Даниил Медведев установил рекорд среди российских теннисистов.

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