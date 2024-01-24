В «Вашингтоне» объяснили разрыв связки Овечкина и Кузнецова

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери объяснил, почему российские нападающие команды Александр Овечкин и Евгений Кузнецов больше не играют в одной связке. Его слова приводит The Hockey News.

«Мы просто пытались придумать, что делать с этими двумя линиями, потому что Кузнецов и Овечкин вместе не были хороши весь год и были раздавлены. Мы пытаемся что-то найти. Это ставит вас в затруднительное положение, когда нужно найти способ сделать так, чтобы все это сочеталось, поэтому мы внесли это изменение», — заявил Карбери.

24 января «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) проиграл «Миннесоте Уайлд» со счетом 5:3. Кузнецов набрал одно очко, отдав результативный пас, Овечкин отличиться не сумел.

В текущем сезоне Овечкин сыграл в 42 матчах регулярного чемпионата и набрал 28 (8 + 20) очков. У Кузнецова на одну игру меньше, он забросил шесть шайб и отдал девять результативных передач.

После 45 матчей «Вашингтон» занимает 11-е место в Восточной конференции с 50 очками.

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