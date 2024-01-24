В ФТР отреагировали на десятое поражение Рублева в 1/4 финала турниров Большого шлема

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко заявил, что россиянин Андрей Рублев хорошо провел матч четвертьфинала Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) против итальянца Янника Синнера, а также прокомментировал тот факт, что это поражение стало для российского теннисиста десятым в четвертьфиналах турниров Большого шлема. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Те, кто специализируется на теннисе, говорят про десятый выход Андрея в четвертьфиналы турниров Большого шлема, что является очень серьезным достижением, а не про десятое поражение. Андрей на этой стадии играет с лучшими из лучших, всему свое время. У Андрея есть игра, при сохранении и совершенствовании которой победы придут и здесь [в четвертьфиналах]», — заявил Селиваненко.

Встреча продлилась 2 часа 38 минут и завершилась со счетом 6:4, 7:6 (7:5), 6:3. В полуфинале итальянец сыграет с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем.

Рублев проиграл десятый четвертьфинал турнира Большого шлема из десяти и третий на Australian Open. Также 26-летний россиянин дважды уступал в 1/4 финала «Ролан Гаррос», один раз на Уимблдоне и четыре раза на US Open.

Рублев занимает пятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Синнер — четвертое.

Российские теннисисты продолжают участвовать в международных турнирах в качестве нейтральных спортсменов. Единственным турниром, который они пропустили, стал Уимблдон в 2022 году. Из-за отказа организаторов допустить российских теннисистов на турнир были наложены санкции.

Ранее главной причиной поражения Рублева на Australian Open назвали отсутствие свежести.