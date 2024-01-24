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Кучеров побил личный рекорд в НХЛ

Кучеров побил личный рекорд по числу матчей в сезоне НХЛ с 2+ голами

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Kim Klement Neitzel/Reuters

Российский нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров побил личный рекорд по количеству матчей в сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в которых он забрасывал две или более шайбы.

В матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии Флайерз» Кучеров оформил дубль, отличившись на 19-й и 23-й минутах поединка. Таким образом, в текущем сезоне Кучеров оформлял больше двух голов за матч уже в восьми играх.

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги российский нападающий за 47 матчей набрал 79 очков — забросил 30 шайб и отдал 49 результативных передач. До матча с «Флайерз», в котором россиянин также отдал голевой пас, Кучеров не мог поразить ворота соперников на протяжении шести встреч.

В прошлом сезоне Кучеров стал четвертым (30+82) в регулярном чемпионате НХЛ по количеству набранных очков, уступив только Давиду Пастрняку (113 очков), Леону Драйзайтлю (129 очков) и Коннору Макдэвиду (153 очка).

В матче «Тампы» и «Филадельфии» идет третий период, «Лайтнинг» впереди с результатом 4:3.

Ранее был назван лучший российский хоккеист.

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