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АПЛ заблокировала переход футболиста из России

АПЛ заблокировала переход Кордобы из «Краснодара» в «Фулхэм»

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Виталий Тимкив/РИА Новости

Английский «Фулхэм» рассматривал вариант с подписанием колумбийского футболиста российского «Краснодара» Джона Кордобы, однако сделка сорвалась. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Лондонский клуб был готов взять футболиста в аренду с правом выкупа, сумма трансфера могла составить €8 млн. Однако против перехода была Английская премьер-лига (АПЛ), которая выступает против совершения сделок с российскими клубами в условиях санкций.

30 ноября Кордоба получил четырехматчевую дисквалификацию за оскорбительный жест, направленный в адрес одного из арбитров по ходу игры 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против екатеринбургского «Урала».

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером, набрав 38 очков. В 18-м туре подопечные Владимира Ивича обыграли ЦСКА со счетом 1:0. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка). В 19-м туре национального первенства «быки» сыграют дома с казанским «Рубином». Первые матчи после возобновления РПЛ стартуют 3 марта, точное время поединков пока неизвестно.

Ранее «Краснодар» сделал предложение по игроку «Ривер Плейта», но получил отказ.

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