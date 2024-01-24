Призер Игр объяснил, почему Валиева перестала быть лидером сборной России

Призер Олимпийских игр в Пхенчхане — 2018 по фигурному катанию Александр Энберт в интервью «Газете.Ru» объяснил, почему Камила Валиева уступила статус лидера женской сборной России другой ученице Этери Тутберидзе — Аделии Петросян.

«Камила по-прежнему прекрасно катается и невероятно выглядит на льду. Ей поставили интересные программы. Но на чемпионате России ей не удался четверной тулуп.

Думаю, что мы еще увидим от Камилы четверные в прекрасном исполнении, но на данный момент она получила заслуженную бронзовую медаль. Для меня это было ожидаемо. Я в любом случае рад, что Камила продолжает радовать нас своими выступлениями.

Аделия на данный момент лучше оснащена технически, у нее и контент сложнее, и каскады с тройными прыжками сложнее, есть два четверных тулупа в произвольной программе. Благодаря своему прыжковому контенту очень уверенно обгоняет соперниц по технической оценке и завоевывает лидерские позиции», — сказал Энберт.

В сезоне-2023/24 Петросян стала чемпионкой России, а также завоевала серебряную медаль в личном турнире на чемпионате страны по прыжкам. Валиева стала третьей на чемпионате России и снялась с турнира по прыжкам.

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