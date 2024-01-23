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Турецкая волейболистка рассказала о предубеждениях о русских

Волейболистка «Локомотива» Каракурт заявила, что считала россиян холодными

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Волейбольный клуб «Локомотив» Калининградская область

Турецкая волейболистка калининградского «Локомотива» Эбрар Каракурт рассказала о предубеждениях, которые у нее были относительно русских. Ее слова приводит Volley News.

«У меня было предвзятое отношение к россиянам, и я считала их довольно холодными. Но когда приехала сюда, то поняла, что это неправда. Мои товарищи по команде, руководство и персонал очень отзывчивы и дружелюбны», — заявила спортсменка.

По ее мнению, турецкая и российская культуры не так уж и отличаются. «Есть блюда русской кухни, которые мне нравятся, но я очень скучаю по турецким блюдам», — добавила Каракурт.

24-летняя волейболистка перешла в калининградский клуб в июне 2023 года. Ее предыдущей командой была итальянская «Игор Горгондзола». В сезоне‑2022/2023 Каракурт стала лучшим бомбардиром регулярного чемпионата Италии. Каракурт является победительницей Лиги чемпионов в составе стамбульского «Вакыфбанка».

Ранее футболист рассказал о главном стереотипе о русских в Сербии.

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