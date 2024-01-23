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Бывший теннисист рассказал, что нужно Медведеву для победы над Гуркачем

Экс-теннисист Ольховский: срывы против Гуркача могут дорого стоить Медведеву

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Tracey Nearmy/Reuters

Знаменитый в прошлом отечественный теннисист Андрей Ольховский в комментарии для «Газеты.Ru» поделился ожиданиями от четвертьфинального матча Открытого чемпионата Австралии в мужском одиночном разряде между россиянином Даниилом Медведевым и поляком Губертом Гуркачем. Специалист считает, что для Медведева крайне важным будет показать стабильно высокий уровень игры, без срывов.

«Жду хорошего тенниса, и хотелось бы, чтобы Даня отыграл очень надежно, цепко и уверенно, без срывов, потому что против Гуркача срывы могут не пройти, будут очень дорого стоить. Нужно играть за каждый мяч и быть сконцентрированным и уверенным», — рассказал Ольховский.

Являющийся третьей ракеткой мира Даниил Медведев и девятый номер мирового рейтинга Гуркач встречались в очных противостояниях пять раз. Трижды побеждал поляк, и два раза виктория оставалась за россиянином. При этом на покрытии «хард», на котором проходит Australian Open перевес у Медведева – 2-1. Медведев дважды доходил в Мельбурне до финала, но оба раза проиграл. Четвертьфинал текущего турнира – лучшее карьерное достижение Гуркача в Австралии.

Ранее финалист Уимблдона назвал россиянина, способного выиграть турнир «Большого шлема».

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