Дочь экс-футболиста сборной России сбежала из рехаба

Дочь бывшего футболиста сборной России Александра Кержакова сбежала из реабилитационного центра (рехаба), куда в свое время попала из-за употребления запрещенных веществ. Об этом стало известно в выпуске телевизионного шоу «Малахов».

Сейчас девушка по имени Дарья живет в Москве у подруги и пытается устроиться на работу баристой. По ее словам, отец абсолютно не готов помогать ей финансово и считает, что она должна добиться всего в жизни сама. На просьбы перечислить деньги на еду экс-футболист отвечает вопросом: «Ты устроилась на работу?»

В ноябре 2023 года Кержаков покинул пост главного тренера сербского «Спартака», который возглавил в июне 2023 года. До того как возглавить сербский клуб, Кержаков с начала февраля 2023 года тренировал кипрскую «Кармиотиссу». Под его руководством команда провела семь матчей, два из которых завершились победой, четыре — поражением и один — ничьей, после чего специалист ушел с поста главного тренера по собственному желанию.

Также Кержаков работал в Российской премьер-лиге (РПЛ) в клубе «Пари Нижний Новгород», который покинул летом 2022 года по окончании контракта. Также он известен по работе с юношеской сборной России и «Томью».

Ранее «Краснодар» сделал предложение по игроку «Ривер Плейта», но получил отказ.