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Гашек извинился перед украинцами

Экс-хоккеист Гашек извинился перед украинцами за участие в открытии матча НХЛ

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Илья Питалев/РИА Новости

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек в соцсети Х извинился перед всеми украинцами за то, что на прошлой неделе принял участие в церемонии перед одним из матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Гашек попросил прощения за то, что 18 января принял участие в открытии матча между «Баффало Сэйбрс» и «Чикаго Блэкхокс» (3:0). Он назвал произошедшее своей огромной ошибкой. «Мне очень трудно оправдать эту мою личную неудачу. Сейчас я могу вам обещать, что подобная ситуация больше не повторится», — заявил он.

После начала российской специальной военной операции на Украине Гашек неоднократно высказывался против выступления российских игроков в НХЛ.

9 января Гашек обратился к российским хоккеистам и чиновникам. Бывший спортсмен заявил, что ни один спортсмен из России не может участвовать в международных соревнованиях из-за событий на Украине.

Эти слова стали ответом на заявления Бориса Михайлова и Владислава Третьяка о низком уровне молодежного чемпионата мира 2024 года без сборной России.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских хоккеистов от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году.

В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24. Тогда же глава организации Люк Тардиф сообщил, что совет IIHF вернется к вопросу допуска национальных команд России и Белоруссии в марте 2024 года.

Ранее Малкин автоголом помог «Аризоне» установить уникальное достижение в НХЛ.

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