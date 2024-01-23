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Американский игрок «Авангарда» заявил, что может не вернуться в США

Американский игрок «Авангарда» Буше заявил о схожести США и России

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ХК «Локомотив»

Американский нападающий «Авангарда» Рид Буше, говоря о своих планах после завершения контракта с омским клубом, предположил, что на родину может больше не вернуться, а также рассказал о схожести США и России. Его слова приводит ТАСС.

«Скорее всего, [после завершения соглашения с «Авангардом»] я не вернусь в Америку. В России года четыре назад я чему-то удивлялся, но уже привык ко всему. Схожего между Америкой и Россией много. Это не как день и ночь. Несмотря на детали, в целом все одинаково. Ничего необычного меня не спрашивают [в США о России]. Так, обычные вещи, ничего сумасшедшего», — заявил Буше.

Действующее соглашение американского хоккеиста с омской командой рассчитано до 2025 года.

Буше — первый легионер из США, выигравший Кубок Гагарина (в 2021 году в составе «Авангарда»). Он перешел в «Авангард» в 2020-м году, в 2021 году — отправился выступать за ярославский «Локомотив», однако через год вновь вернулся в Омск.

В сезоне-2022/23 набрал 55 очков (31+24) в 64 матчах регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). 8 января 2024 года хоккеист забросил свою 100-ю шайбу в регулярных сезонах КХЛ, затратив на это 206 матчей.

Ранее канадец из «Авангарда» заявил, что не любит российскую музыку.

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