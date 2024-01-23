Малкин автоголом помог «Аризоне» установить уникальное достижение в НХЛ

«Аризона Койотс» стала первым клубом в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ), который забросил шайбу при игре в большинстве, не нанеся ни одного броска по воротам соперника во время численного преимущества за матч. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Это произошло в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбург Пингвинз», а у становить это достижение помог российский нападающий «пингвинов» Евгений Малкин.

Российский форвард поучаствовал в четвертой шайбе «Аризоны». «Койотс» заработали большинство и поменяли вратаря на шестого полевого игрока, но Малкин, находившийся возле пустых ворот своей команды, не сумел обработать передачу от Криса Летанга и отправил ее в свои ворота.

Поединок завершился победой «Аризоны» с крупным счетом 5:2.

В текущем сезоне НХЛ Малкин провел за «Питтсбург Пингвинз» 44 матча, отметившись 15 заброшенными шайбами и 23 результативными передачами. Всего на счету российского хоккеиста 1267 (486+781) очков за всю карьеру в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги.

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