Стало известно, когда Мбаппе определится со своим будущим

Французский нападающий парижского «ПСЖ» Килиан Мбаппе примет решение о том, где он хочет продолжить карьеру, в марте 2024 года. Об этом на своей странице в социальной сети X сообщил испанский журналист Франсуа Галлардо.

Он отметил, что Мбаппе не заключал никаких соглашений с мадридским «Реалом», будь то письменные документы или устная договоренность. Форвард не контактировал с представителями испанского клуба уже более двух недель.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2018 года после перехода из «Монако». Срок контракта с парижским клубом истекает летом 2024 года, поэтому игрок уже может заключить предварительный контракт с «Реалом». О договоренности про переход форварда в состав испанского клуба СМИ сообщили 8 января.

В текущем сезоне Мбаппе принял участие в 25 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах, где забил 26 мячей и отдал три голевые передачи. В конце октября Мбаппе стал третьим в голосовании за «Золотой мяч», уступив Эрлингу Холанду из английского «Манчестер Сити» и Лионелю Месси из «Интер Майами» соответственно.

В турнирной таблице чемпионата Франции парижане занимают первое место, имея в активе 43 очка.

Ранее «ПСЖ» нашел способ отомстить «Реалу» в случае перехода Мбаппе.