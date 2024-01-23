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«Все, кто его хейтил, замолкнут»: Овечкину предсказали выход из кризиса

Игрок «Барыса» Альпаков верит, что Овечкин побьет рекорд Гретцки

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Christopher Hanewinckel-USA TODAY Sports/Reuters

Нападающий «Барыса» Даниил Апальков признался, что очень ждет, когда российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин превзойдет достижение Уэйна Гретцки в снайперской гонке Национальной хоккейной лиги (НХЛ), и выразил уверенность, что россиянину это под силу. Его слова приводит Metaratings.ru.

«Все в жизни может быть. Сейчас он как начнет стрелять – и все, кто его хейтил, опять замолкнут. Поэтому мне просто хочется по-человечески поддержать его, и чтобы у него все сложилось», — заявил он.

Овечкин в январе пропустил три матча из-за травмы, однако сыграл в матче регулярного чемпионата с «Сент-Луисом» 19 января и отметился результативным пасом. Всего в текущем сезоне россиянин провел на льду 40 матчей, отметившись восьмью заброшенными шайбами и 20 результативными передачами. На счету Овечкина 830 голов за всю карьеру в НХЛ. Его отставание от Уэйна Гретцки, который является рекордсменом лиги по количеству заброшенных шайб за всю историю НХЛ, составляет 64 гола.

Овечкин является воспитанником московского «Динамо». Он выступал за клуб с 2001 по 2005 год. Также он играл за бело-голубых в сезоне-2012/13.

Ранее Илья Ковальчук дал совет Овечкину в погоне за рекордом Гретцки.

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