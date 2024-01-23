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Экс-игрок сборной России объяснил, зачем «Зениту» нужен игрок «Локомотива»

Булыкин: Тикнизян пригодится «Зениту», как минимум для глубины скамейки

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Александр Вильф/РИА Новости

Бывший нападающий сборной России и «Локомотива» Дмитрий Булыкин считает, что защитник «железнодорожников» Наир Тикнизян пригодится петербургскому «Зениту». Его слова передает Vprognoze.

«Тикнизян пригодится «Зениту». Конечно, повлиял и уход Кругового в ЦСКА. Наир в любом случае будет полезен как минимум для глубины скамейки и конкуренции на тренировках», — сказал Булыкин.

По сообщениям СМИ, «Зенит» и «Локомотив» уже ведут переговоры по переходу защитника сборной Армении.

Тикнизян стал игроком «Локомотива» летом 2021 года, перейдя в команду из ЦСКА, воспитанником которого он является. Тикнизян выступал за молодежную сборную России и принимал участие в чемпионате Европы — 2020.

Тикнизян провел в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) 16 матчей, отметившись шестью забитыми мячами и двумя результативными передачами.

После 18 туров РПЛ «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером, набрав 38 очков. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка).

Ранее сообщалось, что игрок ЦСКА может перейти в «Зенит».

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