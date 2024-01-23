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Медведев не считает, что находится в тени Джоковича и Алькараса

Медведев: не считаю, что остался в тени Джоковича и Алькараса

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Tracey Nearmy/Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев ответил на вопрос о повышенном внимании к Новаку Джоковичу и Карлосу Алькарасу на Открытом чемпионате Австралии (Australian Open).

«Не кажется, что я остался в тени. Было приятно быть в этой компании, потому что они сейчас показывают потрясающий теннис.

Я знаю, чего стою. Знаю, как хорошо могу играть. Я доказал это на US Open, особенно себе, играя против сложных соперников. Мне удалось их обыграть. Я готов. Надеюсь, смогу показать это на корте. Мы можем бесконечно рассуждать, кто готов, кто является фаворитом. А надо выиграть», — сказал Медведев на пресс-конференции.

Медведев дошел до четвертьфинала Australian Open, где встретится с поляком Хубертом Хуркачем. Еще один россиянин, Андрей Рублев, на этой стадии сыграет с Янником Синнером из Италии. Карлос Алькарас и Новак Джокович путевку за выход в полуфинал оспорят с Александром Зверевым и Тейлором Фритцем соответственно. Матчи пройдут 23 и 24 января.

Джокович является действующим чемпионом Australian Open.

В женской сетке турнира осталась лишь одна россиянка — Анна Калинская.

Ранее Медведева призвали максимально настроиться на матч с Хуркачем.

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