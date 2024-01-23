Игрок ЦСКА может перейти в «Зенит»

Футбольный агент Тимур Гурцкая в шоу «Это футбол, брат!» на YouTube-канале заявил, что петербургский «Зенит» проявляет интерес к нападающему сборной России и московского ЦСКА Федору Чалову.

«Я слышал. Доходит слух, что Федя Чалов очень интересен «Зениту». И «Зенит» будет делать подход к трансферу игрока», — сказал Гурцкая.

Нападающий является воспитанником московского клуба, куда попал в 2006 году. Спустя десять лет Чалов дебютировал за основную команду, а в сезоне-2018/19 стал лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги (РПЛ), забив 15 голов.

В 2022 году нападающий на правах аренды перешел в швейцарский «Базель». Там он провел 14 матчей, забив 4 гола. На тот момент команду тренировал нынешний наставник «Спартака» Гильермо Абаскаль.

В текущем сезоне РПЛ Чалов провел все 18 матчей, отметился восьмью забитыми мячами и тремя результативными передачами. Он является лучшим бомбардиром команды.

В составе сборной России нападающий провел шесть игр и записал на свой счет один гол.

Ранее вратарю лидера РПЛ посоветовали уйти из команды.