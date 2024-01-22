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Названо главное условие победы Рублева над Синнером

Теннисистка Пивоварова считает, что Рублеву нечего терять в матче с Синнером

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Dylan Martinez/Reuters

Бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова прокомментировала победу Андрея Рублева над австралийцем Алексом де Минором в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии и поделилась ожиданиями от встречи Рублева с итальянцем Янником Синнером в четвертьфинале. В комментарии «Газете.Ru» она положительно оценила настрой россиянина, а также выразила мнение, что в следующей игре ему будет нечего терять.

«Я очень довольна игрой Рублева против де Минора. Он боролся до конца, делал все, что от него зависит, в нужный момент подавал эйсы, пользовался своей подачей. Мне очень нравится его настрой на этом турнире.

Он играет против Синнера в своем «роковом» круге, когда борется за выход в полуфинал — я сбилась со счета, сколько у него было таких моментов. Думаю, это ему на руку. Синнер в этом матче фаворит, и сам Рублев пошутил, перечислив достижения соперника в прошлом году и то, как он прибавил, заявив, что у него «будут проблемы».

Это только расслабит Андрея, потому что никто не ждет, что он должен обыграть Синнера и точно это сделает. Ситуация не будет на него давить, поскольку он играет против очень мощного соперника. Синнер является одним из тех игроков, кто может победить на Australian Open. Андрею нечего терять, за счет этого, думаю, он покажет все, на что способен. А это самое главное. Его теннис достаточно хорош, чтобы обыгрывать игроков уровня Синнера. И шансы у него есть, главное, чтобы он был психологически спокоен и боролся за каждый мяч, чтобы не было провалов из-за его эмоциональности», — считает Пивоварова.

Рублев обыграл де Минора в пяти сетах, встреча завершилась со счетом 6:4, 6:7 (5:7), 6:7 (4:7), 6:3, 6:0. Матч Андрея с Синнером, который ранее выбил из борьбы россиянина Карена Хачанова, состоится во вторник, 23 января, и начнется не раньше 12:30 по московскому времени.

Ранее Пивоварова высоко оценила физическую форму Калинской.

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