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Экс вторая ракетка мира высоко оценила физическую форму Калинской

Теннисистка Пивоварова считает, что Калинская стала физически мощнее

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Алексей Даничев/РИА Новости

Бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова поделилась впечатлениями от выступления Анны Калинской на Открытом чемпионате Австралии. В комментарии «Газете.Ru» Пивоварова высоко оценила физическую форму спортсменки.

«Калинская находится в очень хорошей форме, видно, как она прибавила в мощи. Даже внешне заметно: она набрала мышечной массы, удар полетел плотнее. Она стабильно играет, хорошо чувствует мяч, может и укоротить, и к сетке выйти, читает позицию игрока. У нее бывают ошибки, но в целом ее игра — очень интересная.

Возможно, против топ-игроков ей все равно может не хватать мощи. И в следующем круге с китаянкой ей будет сложнее, потому что та играет в очень похожем стиле, но играет очень глубоко под заднюю линию, она хорошо подает и принимает. Уровень китаянки выше, чем у предыдущих соперниц Анны», — считает Пивоварова.

Калинская единственной из россиянок добралась до четвертьфинала круга Australian Open. В четвертом круге она обыграла итальянку Ясмине Паолини 6:4, 6:2, следующей соперницей Анны будет представительница Китая Чжэн Циньвэнь.

Ранее Пивоварова призналась, что ее напугала игра Медведева в матче с Боргесом.

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