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Сенников объяснил, почему Тикнизяну стоит перейти в «Зенит»

Экс-футболист Сенников назвал переход в «Зенит» вызовом для Тикнизяна

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РИА Новости

Бывший футболист московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сенников назвал возможный переход защитника «железнодорожников» Наира Тикнизяна в петербургский «Зенит» шагом вперед для игрока. Своим мнением он поделился с Legalbet.

«Локомотив» — хорошая команда, Тикнизян вырос в ней, но мы знаем, что в «Зенит» всегда приглашают топ-игроков, а с ними рост выше за счет конкуренции. Это будет небольшой шаг вперед, определенный вызов, интересно для футболиста.

Но надо еще завоевать место в составе. «Локомотив» тоже понимает, что вряд ли в Европе кто-то купит Тикнизяна за 15 млн, поэтому, если «Зенит» готов купить за 10-12 млн, то это хорошая сделка», — заявил Сенников.

Тикнизян стал игроком «Локомотива» летом 2021 года, перейдя в команду из ЦСКА, воспитанником которого является. В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) он провел 16 матчей, отметившись шестью забитыми мячами и двумя результативными передачами.

После 18 туров РПЛ «Локомотив» набрал 31 очко и занимает четвертое место в турнирной таблице, «Зенит» с 36 баллами идет на второй строчке.

Ранее экс-футболист заявил об особом отношении к бразильцам в «Зените».

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