В США обокрали грузинского бойца UFC

Грузинский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Мераб Двалишвили сообщил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что из его машины украли бумажник в Лас-Вегасе.

33-летний спортсмен опубликовал видео с камер, на которых мужчина пытается открывать двери припаркованных машин и забирается в одну из них.

Двалишвили признал, что сам не закрыл автомобиль, в который забралиcь «какие-то неудачники» и украли бумажник, а потом пыталиcь угнать машину, но их cпугнул cоcед. «Карма их наcтигнет, еcли я не cделаю это раньше», — написал боец.

На счету Двалишвили 16 побед и четыре поражения в смешанных единоборствах (ММА).

12 марта 2023 года грузин победил россиянина Петра Яна на турнире UFC Fight Night 221. Двалишвили одержал победу единогласным решением судей. В этом поединке он установил рекорд организации по количеству попыток тейкдаунов.

Следующий бой у Двалишвили запланирован на февраль против американца Генри Сехудо.

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