Призер ОИ: Боргес оставил все силы в третьем сете матча с Медведевым

Российская теннисистка, экс третья ракетка мира, бронзовый призер Олимпийских игр — 2012 в Лондоне, основатель детской школы большого тенниса Надежда Петрова прокомментировала победу россиянина Даниила Медведева над португальцем Нуну Боргесом в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии. В комментарии «Газете.Ru» она похвалила Боргеса, отметив, что он сделал все, что было в его силах, чтобы навязать борьбу именитому сопернику.

«Я и предполагала, что Медведев пройдет Боргеса, но португалец молодец, полностью выложился в матче против Дани, взял третий сет. Но там, похоже, оставил все свои силы, и в четвертом сете Даня спокойно закрыл матч», — сказала Петрова.

Медведев победил Боргеса в четырех сетах — 6:3, 7:6 (7:4), 5:7, 6:1. В четвертьфинале россиянин сразится с представителем Польши Хубертом Хуркачем. Ранее Медведев последовально выбил из борьбы француза Теренса Атмана, финна Эмиля Руусувуори и канадца Феликса Оже-Альяссима. Матч Даниила с Хуркачем должен начаться в ночь на среду, 24 января, по московскому времени.

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