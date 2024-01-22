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Экс-тренер сборной России заявил, что уход Веры станет провалом для «Оренбурга»

Тренер Игнатьев: у «Оренбурга» есть все для того, чтобы подняться в таблице

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев считает, что у «Оренбурга» есть все шансы, чтобы быть выше в турнирной таблице. Об этом он заявил ODDS.

«Оренбург» сейчас не в очень хорошей форме, конечно. После ухода Лички команду немного трясет, не могут найти стабильную игру. Но у них есть все шансы, чтобы зацепиться и подняться в таблице — все для этого у команды есть. Думаю, уход Веры, если смогут совершить трансфер, будет провалом для клуба. Без него команде будет сложнее, и это может сказаться на концовке сезона», — сказал Игнатьев.

Вера выступает за «Оренбург» с 2022 года. В текущем сезоне аргентинец провел в чемпионате России 17 матчей, забив один мяч и сделав четыре ассиста. СМИ сообщали об интересе к футболисту со стороны «Локомотива».

«Оренбург» после 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) идет на 14-м месте.

«Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером РПЛ, набрав 38 очков. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка).

Ранее экс-игрок «Рубина» заявил, что команде нужен другой тренер для более высокого результата.

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