Калинскую назвали главным открытием российского тенниса на Australian Open

Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков восхитился выступлением россиянки Анны Калинской на Открытом чемпионате Австралии (Australian Open). Его слова передает «Матч ТВ».

«Перед началом Australian Open я сказал, что если кто‑то из наших девочек пройдет в четвертьфинал, это будет успех. Меня удивило, что Калинская прошла так далеко, это рекордно высокая стадия для нее на турнире Большого шлема.

Она солидный, состоявшийся игрок. Для нашего тенниса это открытие, потому что это единственная теннисистка, которая дошла до ¼. Это невероятный успех для Калинской», — сказал Чесноков.

Калинская стала единственной российской теннисисткой, которой удалось выйти в четвертьфинал Australian Open. Это ее первый выход в 1/4 турниров «Большого шлема» в карьере. 22 января она обыграла представительницу Италии Ясмине Паолини со счетом 6:4, 6:2.

В четвертьфинале Калинская сыграет с победителем противостояния Чжэн Циньвэнь (Китай) — Осеан Доден (Франция).

В мужской сетке турнира россиян осталось двое — Даниил Медведев и Андрей Рублев.

Ранее Медведев обыграл Боргеса и вышел в четвертьфинал Australian Open.