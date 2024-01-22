«Это наше будущее»: Тарасова назвала двух перспективных российских фигуристок

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о результатах чемпионата России по прыжкам. Ее слова передает «Советский спорт».

«На этом чемпионате России по прыжкам было две очень способных маленьких девочки — Маргарита Базылюк и Елена Костылева. Они просто уникальные, умеют большее, чем я бы могла себе представить, что в таком возрасте можно уметь. Катались очень профессионально. Это наше будущее. Хотелось бы, чтобы они росли и по итогу не изменились. Остались складными, прыгающими, быстрыми», — сказала Тарасова.

12-летняя Костылева тренируется у Игоря Лютикова. Маргарита Базылюк является подопечной Этери Тутберидзе.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Так Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил спортсменов обеих стран от соревнований. Они сосредоточены на внутренних турнирах.

Ранее сообщалось, что 12-летняя фигуристка повредила руку на ЧР по прыжкам.