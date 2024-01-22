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Игрок «Спартака» отправился с командой на сборы в ОАЭ, несмотря на возможную экстрадицию

Промес полетит со «Спартаком» на сборы в ОАЭ, несмотря на слухи об экстрадиции

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Нападающий «Спартака» Квинси Промес вместе с командой вылетает на сборы команды в ОАЭ. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Красно-белые вышли из отпуска 20 января. В Дубае команда проведет все три сбора. Соперниками москвичей по товарищеским матчам станут местные «Аль-Джазира» и «Шабаб Аль-Ахли», «Ростов», а также казахстанский «Кайрат».

Футболист «Спартака» обвинялся в нанесении ножевых ранений своему двоюродному брату летом 2020 года. В этот момент голландец уже был игроком «Аякса». Его приговорили к полутора годам тюрьмы. Позже Промес подал апелляцию на это решение. В случае, если прокуратура Нидерландов проинформирует власти ОАЭ о его нахождении на территории страны, футболист будет экстрадирован на родину.

Промес выступает за «Спартак» с февраля 2021 года. Это его уже второе пришествие в команду. Он играл за красно-белых с 2014 по 2018 год. В сезоне-2016/17 голландец в составе команды стал чемпионом России.

В текущем сезоне голландец сыграл в чемпионате России 17 матчей (6+6).

Ранее Абаскаль рассказал о своем будущем в «Спартаке».

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