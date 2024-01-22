Абаскаль рассказал о своем будущем в «Спартаке»

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль ответил на вопрос, покинет ли он команду в зимнее трансферное окно. Его слова передает РИА Новости.

«Мое будущее в «Спартаке»? Да, конечно, я остаюсь в «Спартаке», — сказал Абаскаль.

В январе СМИ сообщали об интересе испанского «Кадиса» к тренеру «Спартака». Клуб Ла Лиги 20 января сообщил об увольнении наставника Серхио Гонсалеса. В качестве претендентов на его место назывался Абаскаль. Он уже ранее работал в «Кадисе» с 2018 по 2019 год.

Абаскаль возглавил «Спартак» перед стартом сезона-2022/23. По ходу сезона он продлил контракт с командой с увеличением заработной платы. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак», набрав 30 очков, занимает пятое место в турнирной таблице. «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером РПЛ, набрав 38 очков. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка).

Ранее Радимов объяснил, почему Абаскаля уволят из «Спартака».