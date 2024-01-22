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Радимов объяснил, почему Абаскаля уволят из «Спартака»

Радимов заявил, что «Спартак» не делает трансферов из-за ухода Абаскаля

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Pavel Kashaev/Global Look Press

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Владислав Радимов считает, что весеннюю часть сезона «Спартак» начнет без Гильермо Абаскаля. Об этом он заявил «Рейтингу букмекеров».

«Абаскаль уйдет в «Кадис»? Да, я не отказываюсь от своей мысли, что весной «Спартак» начнет чемпионат не с Абаскалем. При нем команду все равно будет лихорадить, поэтому не вижу смысла в каких-то трансферах сейчас. Думаю, именно поэтому их сейчас и нет, как раз по той причине, что летом в команду придет новый тренер. И ему придется в сжатые сроки собирать новую команду», — сказал Радимов.

Абаскаль возглавил «Спартак» перед стартом сезона-2022/23. По ходу сезона он продлил контракт с командой с увеличением заработной платы. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

По ходу сезона в СМИ не раз появлялась информация об уходе специалиста в другой клуб.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак», набрав 30 очков, занимает пятое место в турнирной таблице. «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером РПЛ, набрав 38 очков. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка).

Ранее информацию об уходе Абаскаля из «Спартака» назвали вбросами.

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