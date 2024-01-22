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Теннисиста Рублева поблагодарили за разрушенные надежды

Кирьос о Рублеве: спасибо, что разрушил надежды австралийцев на «Большой шлем»

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Danielle Parhizkaran-USA TODAY Sports

Австралийский теннисист Ник Кирьос иронично обратился к россиянину Андрею Рублеву, который обыграл его соотечественника Алекса де Минора в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Его слова приводит Daily Express.

«Прежде всего, молодец. Это было невероятное выступление. Спасибо, что разрушил надежды каждого австралийца на то, что у нас будет чемпион «Большого шлема», спасибо», — заявил Кирьос.

В 1/8 финала Рублев в пятисетовом противостоянии обыграл де Минора со счетом 6:4, 6:7, 6:7, 6:3, 6:0. Соперники провели на корте чуть более четырех часов.

В четвертьфинале Australian Open Рублев встретится с итальянским теннисистом Янником Синнером, который ранее в трех сетах переиграл еще одного российского теннисиста Карена Хачанова.

В рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP) Андрей Рублев располагается на пятой строчке (5010 очков). Лидировать продолжает серб Новак Джокович (11 055 очков). Вторым идет испанец Карлос Алькарас, набравший 8855 очков. Тройку замыкает Даниил Медведев (7555 очков).

Ранее Рублева похвалили за моральную стойкость в матче с де Минором.

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