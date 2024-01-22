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Назван фактор, который поможет Рублеву выйти в следующий раунд Australian Open

Тренер Янчук: в матче с Синнером Рублеву нужно постараться избежать ошибок

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Eloisa Lopez/Reuters

Заслуженный тренер России Виктор Янчук рассказал, что нужно делать российскому теннисисту Андрею Рублеву, чтобы в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) одержать победу над представителем Италии Янником Синнером. Его слова приводит RT.

«Но с итальянцем придется трудно: он молод, быстр и является более разнообразным. Прежде всего Рублеву надо постараться избежать того количества ошибок, которые были у него во втором и третьем сетах с де Минором», — заявил Янчук.

В 1/8 финала Рублев в пятисетовом противостоянии обыграл де Минора со счетом 6:4, 6:7, 6:7, 6:3, 6:0. Соперники провели на корте чуть более четырех часов. Итальянский теннисист в рамках 1/8 финала обыграл другого россиянина — Карена Хачанова.

В рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP) Андрей Рублев располагается на пятой строчке (5010 очков). Лидировать продолжает серб Новак Джокович (11 055 очков). Вторым идет испанец Карлос Алькарас, набравший 8855 очков. Тройку замыкает Даниил Медведев (7555 очков).

Ранее Рублева похвалили за моральную стойкость в матче с де Минором.

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