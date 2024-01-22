Информацию об уходе Абаскаля из «Спартака» назвали вбросами

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов призвал не относиться серьезно к разговорам на тему, что главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль может уйти из команды в испанский «Кадис». Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Думаю, это какие-то вбросы. Не знаю, кому и для чего это нужно. Никакой конкретики нет. Идут непонятные разговоры. В это сейчас абсолютно не надо верить», — заявил Кечинов.

По ходу сезона в СМИ не раз появлялась информация об уходе специалиста в другой клуб. 20 января журналист COPE Cadiz Рубен Лопес в соцсети X сообщил, что Абаскаль возглавит испанский «Кадис».

Абаскаль возглавил «Спартак» перед стартом сезона-2022/23. По ходу сезона он продлил контракт с командой с увеличением заработной платы. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак», набрав 30 очков, занимает пятое место в турнирной таблице. «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером РПЛ, набрав 38 очков. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка).

Ранее тренера «Спартака» Абаскаля назвали хромой уткой.