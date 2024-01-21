Ковальчук дал совет Овечкину в погоне за рекордом Гретцки

Нападающий «Спартака» Илья Ковальчук считает, что шумиха вокруг рекорда Гретцки может помешать форварду «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину. Его слова передает Metaratings.

«Мы все очень переживаем и надеемся. Самое главное ему расслабиться и заниматься любимым делом. Вокруг много шумихи, которая иногда мешает. Саша – опытный парень, знает, как вести себя в таких ситуациях. Я уверен, что он побьет рекорд», — сказал Ковальчук.

Овечкин пропустил несколько тренировок «Вашингтона» в январе. Также он не выходил на лед в трех играх команды. Всего в текущем сезоне россиянин провел на льду 41 матч, отметившись восьмью заброшенными шайбами и 20 результативными передачами.

24 января «Вашингтон» сыграет с «Миннесотой». «Кэпиталз» идет на девятом месте в Восточной конференции.

Всего на счету Овечкина 830 голов за всю карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Его отставание от Уэйна Гретцки, который является рекордсменом лиги по количеству заброшенных шайб за всю историю НХЛ, составляет 64 шайбы.

Ранее игрок НХЛ выразил уверенность, что Овечкин побьет рекорд Гретцки.