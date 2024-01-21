Экс-игрок «Зенита» назвал топ-клуб РПЛ, который больше всех нуждается в усилении

Бывший игрок «Зенита» и ЦСКА Дмитрий Хомуха отметил, что красно-синие больше всех нуждаются в усилении состава среди топ-клубов России. Его слова передает Legalbet.

«На сегодняшний день ЦСКА больше всех среди топ-клубов нуждается в трансферах. Тем более мы видим насколько активны «Зенит» и «Краснодар», футболисты приобретаются, состав усиливается. У ЦСКА же пока с этим делом не все получается. Сейчас еще начинают ходить разговоры, что часть футболистов, которая получает меньше игрового времени, хочет покинуть команду. Сложная ситуация намечается у армейцев», — сказал Хомуха.

В зимнее трансферное окно ЦСКА приобрел нападающего «Балтики» Тамерлана Мусаева. Также москвичи объявили о подписании контракта с защитником «Зенита» Данилом Круговым, однако он присоединится к команде летом после окончания контракта с петербуржцами.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером РПЛ, набрав 38 очков. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка). ЦСКА делит с казанским «Рубином» седьмую строчку. У команд по 28 набранных очков.

Ранее сообщалось, что ЦСКА вслед за «Зенитом» разгромил своего первого соперника в 2024 году.