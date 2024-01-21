Семак объяснил перевод игрока во вторую команду «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил ситуацию с переводом защитника Данила Кругового в «Зенит-2». Его слова передает официальный сайт клуба.

«Абсолютно нормально. Это спорт, это футбол. У него заканчивается контракт — не смогли договориться. Что касается того, что его перевели в «Зенит-2», то это тоже прерогатива клуба. С точки зрения игровой составляющей — это игрок обоймы с российским паспортом. Думаю, у нас есть, кому сыграть, кем заменить. Да, это доморощенный игрок с российским паспортом, но я думаю, мы справимся», — сказал Семак.

ЦСКА объявил о подписании четырехлетнего контракта с Круговым 17 января. Защитник будет выступать вторую часть сезона-2023/24 за «Зенит», а по истечении соглашения перейдет в московский клуб на правах свободного агента. После официального объявления футболист был переведен в «Зенит-2». Он уже тренируется с командой.

Круговой выступает за «Зенит» с 2019 года. Он является воспитанником команды, числился в клубе до 2018 года, а затем перебрался в «Уфу».

В текущем сезоне Круговой провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) 12 матчей, отметившись одной результативной передачей. Петербуржцы идут на втором месте в чемпионате.

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