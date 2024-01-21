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Названа главная интрига в матче Хачанова с Синнером на Australian Open

Теннисистка Петрова назвала ожидаемым поражение Хачанова от Синнера

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Hannah Mckay/Reuters

Экс третья ракетка мира, бронзовый призер Олимпиады-2012, основатель детской школы большого тенниса Надежда Петрова прокомментировала вылет россиянина Карена Хачанова с Открытого чемпионата Австралии после поражения в четвертом круге от итальянца Янника Синнера. В комментарии «Газете.Ru» она назвала эту неудачу ожидаемой, отметив, что интрига была только в том, сколько сетов продлится игра.

«Полагаю, в мире тенниса ожидали, что Синнер пройдет Карена, только не знали, будет это в трех сетах или в пяти. Синнер очень уверенно себя показывает на этом турнире, за четыре матча не проиграл ни одного сета. Для такого высокого роста он очень быстро передвигается, очень ловкий и пластичный игрок, предвидит ситуацию. И он играл первым номером», — констатировала Петрова.

Хачанов проиграл Синнеру в трех партиях со счетом 4:6, 5:7, 3:6. В следующем раунде итальянец встретится с еще одним представителем России Андреем Рублевым, который, в свою очередь, в пяти сетах выбил из борьбы австралийца Алекса де Минора — 6:4, 6:7 (5:7) 6:7 (4:7), 6:3, 6:0.

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